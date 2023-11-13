Врачи рассказали о состоянии студентки, выпавшей из окна в Уральске

Выпавшей из окна в Уральске студентке предстоит перенести несколько операций.

21 октября 17-летняя студентка первого курса выпрыгнула из окна восьмого этажа. Она поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Её поместили в отделении реанимации.

Сегодня, 13 ноября, в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние девушки оценивается как средней степени тяжести. Её перевели в палату отделения травматологии. Девушка находится под наблюдением нейрохирургов, ей предстоит перенести несколько операций.