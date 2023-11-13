По данным «Казгидромета», циклоны принесут дождливую погоду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +4..+6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +8..+10 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.