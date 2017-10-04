На открытие нового супермаркета «Суровский» собралось несколько сотен жителей этого района и гости города. Традиционную ленточку открытия перерезала коммерческий директор сети супермаркетов «Суровский» Катерина НАГУМАНОВА.- Мы давно планировали открыть супермаркет в этом районе города, так как хотим, чтобы все жители нашего города имели возможность покупать свежие продукты отличного качества недалеко от своего дома. Здесь проживает очень много учителей с семьями, студенты, у которых просто не хватает времени на дальние поездки за продуктами, - рассказывает Катерина НАГУМАНОВА. – В нашем супермаркете жители старой части города смогут найти не только необходимые продукты, пользующиеся каждодневным спросом, но и побаловать себя эксклюзивными товарами, которые не всегда найдешь в других магазинах. В ближайшем будущем мы планируем открыть такой супермаркет в районе «Самал».В новом супермаркете, как и в других магазинах торговой сети «Суровский», царит атмосфера комфорта и домашнего уюта. Именно здесь покупатели всегда могут купить качественные товары, свежие продукты в широком ассортименте, при этом получить эстетическое удовольствие и рассчитывать на вежливое обслуживание персонала.- Я очень люблю делать покупки в супермаркетах «Суровский», здесь всегда могу купить вкусный пирог и готовые блюда к столу, чтобы побаловать свою семью. Мы живем в районе остановки «Юбилейная», но я работаю в этом районе учителем в школе и очень рада, что нам учителям сделали вот такой подарок к нашему профессиональному празднику. Теперь можем с коллегами купить здесь вкусный готовый обед, а после работы купить все, что необходимо, и со спокойной душой ехать домой, - говорит покупатель Жанылсын ЖУСУПОВА.«Суровский» давно уже славится своей по-домашнему вкусной, ароматной выпечкой и нежнейшими, буквально таящими во рту кондитерскими изделиями.- Мы стараемся порадовать своих покупателей не только традиционной выпечкой, но и новыми хлебобулочными продуктами, - говорит управляющий торговой сетью супермаркетов «Суровский» Наталья СОЛОМАТИНА. - Например, на наших прилавках вы сможете найти такие новинки как хлеб «Маисовый», батоны из пшеничной с примесью кукурузной муки, а также хлеба «Венгерский» с луком, «Мельхталер», «Хорватский», «Литовский» и так далее. Есть специальный хлеб «Фитнес» для тех, кто «держит» фигуру. Вся выпечка пользуется у нас огромным спросом.Изобилие товаров в новом супермаркете порадовали своим широким ассортиментом: продукты питания, готовые обеды, всевозможные салаты, детское и диетическое питание и многое-многое другое.Изюминкой нового супермаркета стал уютный кафетерий, в котором посетителям предлагается большой выбор различной выпечки, пирожных и напитков, чему особенно обрадовались учащиеся школ и студенты.- Мы учимся в ЗКГУ имени М. УТЕМИСОВА и живем в общежитии. Открытие супермаркета в нашем районе – это просто супер! Теперь в перерыв между парами сможем в кафетерии перекусить, а поздно вечером, когда возвращаемся голодными с занятий, можем купить что-то готовое и вкусненькое на ужин. Это очень удобно и вполне доступно, – восторженно говорит студентка Айсауле ОХАСОВА.Новости компании.