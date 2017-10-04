У 30-летнего Евгения Кутафина в Уральске остались родители, жена и маленький сын, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы Евгения КУТАФИНА Евгений Кутафин был вторым пилотом в самолете АН-28, который разбился под Алматы вечером 3 октября. Как стало известно, он родился и вырос в Уральске. - Женя начал заниматься в парашютной школе. Он кандидат в мастера спорта. Параллельно занимался в планерном отделении. Затем поступил в академию гражданской авиации, совершал вылеты на АН-2, потом прошел переподготовку на АН-28 . Мы узнали, что вчера он разбился под Алматы. Здесь у него остались родные: родители, жена и 2-летний сын. Соболезнуем всем родным Евгения, - рассказали друзья погибшего. Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолет санавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника.  