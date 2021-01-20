Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЕНПФ, представленным в ответе на запрос inbusiness.kz на 1 декабря 2020 года, до одного миллиона тенге свыше порога достаточности могут использовать 280,1 тыс. вкладчиков (37%), до 3 млн – 236,4 тыс. вкладчиков (31%). На сумму до 5 млн – 100 тыс. вкладчиков (13%), до 7 млн – 51 тыс. вкладчиков (7%), до 10 млн – 40 тыс. вкладчиков (5%), свыше 10 млн – 53,8 тыс. вкладчиков (7%). Большинство получателей достаточных к изъятию накоплений из Алматы – 171,2 тыс,(22,5%), Нур-Султана – 94,9 тыс.(12,5%), Карагандинской области – 75,6 (9,9%). А также из Мангистауской – 69,8 тыс. (9,2%) и Атырауской – 60,3 тыс. (7,9%) областей. Меньше всего «заработали на старость» жители южных и северных областей: Алматинской области – 19,8 тыс. (2,6%), Кызылординской области – 17,4 тыс. (2,3%), Акмолинской области – 16,3 тыс. (2,2%), Жамбылской области – 15,5 тыс. (2,04%), Северо-Казахстанской области – 11,4 тыс. (1,5%) и Туркестанской области – 132 (0,02%).