В последний раз тариф на вывоз мусора повышался три года назад.

4 сентября в областном акимате состоялось заседание общественного совета. Одним из рассматриваемых вопросов стал размер и порядок оказания жилищной помощи.

По словам руководителя отдела занятости и социальных программ Ерболата Каримова, в приказ министра строительства были внесены изменения, в связи с чем вносятся изменения и в на местном уровне. Другими словами, оказание жилищной помощи будет рассчитываться в пределах нормы потребления коммунальных услуг, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и вывоза мусора, расходов на связь.

— Раньше существовала норма — предоставлять жилье площадью не менее 12 и не более 18 квадратных метров. Остальные расходы не учитывались, — сказал Ерболат Каримов.

При этом каждый регион самостоятельно определяет размер оказываемой помощи, в зависимости от стоимости коммунальных услуг.

Однако этот момент вызвал вопросы у членов общественного совета. Так, к примеру, если фактическая стоимость вывоза мусора в Уральске стоит 496 тенге с человека, то помощь будет оказываться на 650 тенге.

— Если на сегодняшний день установлен тариф на вывоз мусора 496 тенге, то вы предлагаете заложить 650 тенге. Почему так? Я просто хочу понять логику. Разве мы не должны ориентироваться на текущий тариф? — спросил член общественного совета.

Ерболат Каримов ответил, что возмещение стоимости услуги предусматривает до 650 тенге, и конкретной цифры здесь нет.

Руководитель ТОО «Орал Таза Сервис» Рафхат Данагулов отметил, что наверняка жилищная помощь будет оказываться на основании действующего тарифа.

— Мне интересно, сколько будет действовать этот документ? Мы с 2022 года не повышали тариф на вывоз мусора, а услуга будет дорожать. В этом году будем подавать заявку. Возможно, даже будет дороже 650 тенге. Не от нас зависит, сейчас специалисты занимаются подсчетом. Потом мы сможем внести изменения в этот документ, — сказал он.

Необходимо отметить, что последнее повышение тарифа на мусор в Уральске было в октябре 2022 года. Тогда стоимость вывоза мусора повысили с 286 тенге до 496 тенге на 1 жителя благоустроенного сектора и с 291 тенге до 505 тенге для жителей частного сектора.