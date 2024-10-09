Тарифы на воду и теплоснабжение повысились в Уральске

В первом полугодии 2024 года в их ведомство поступили заявки от ТОО «Батыс су арнасы» и АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение тарифов до истечения срока его действия на регулируемые услуги.

Как сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО, в первом полугодии 2024 года в их ведомство поступили заявки от ТОО «Батыс су арнасы» и АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение тарифов до истечения срока его действия на регулируемые услуги.

Основными причинами подачи заявки послужили изменение цен на электрическую энергию и товарный газ, а также увеличение заработной платы работников предприятия, говорят в ведомстве.

— Уполномоченный орган утвердил тарифы и тарифные сметы на услуги подачи воды по распределительным сетям и по отведению и очистке сточных вод для ТОО «Батыс су арнасы» до истечения его срока действия, — отметили в департаменте КРЕМ.

Так, если раньше 1 кубический метр воды (или 1000 литров) стоил 62,41 тенге для населения, то c 10 сентября стоит 86,43 тенге (с учетом НДС).

И если ранее услуги водоотведения (канализация) стоили 1 кубический метр воды (или 1000 литров) — 67,23 тенге для населения, то с 10 сентября тариф составляет 95,62 тенге (с НДС).

Также Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК ввёл социальные нормы потребления воды для населения:

С учетом введения социальных норм потребления тарифы для населения изменились в следующем порядке:

І группа – с потреблением до 3 м3 в месяц на уровне тарифа для населения;

ІІ группа – с потреблением свыше 3 до 5 м3 в месяц + 20% к уровню тарифа для населения;

ІІІ группа – с потреблением свыше 5 до 10 м3 в месяц + 50% к уровню тарифа для населения;

ІV группа – с потреблением свыше 10 м3 в месяц и без приборов учета + 100% к уровню тарифа для населения.

Таким образом, для жителей города Уральск на услуги водоснабжения с сентября 2024 года введены социальные нормы потребления воды в следующих размерах:

до 3 кубометров 86,43 тенге/м³ с НДС;

от 3 до 5 кубометров 103,71 тенге/м³ с НДС (на 20% выше действующего тарифа);

от 5 до 10 кубометров 129,64 тенге/м³ с НДС (на 50% выше);

свыше 10 кубометров 172,86 тенге/м³ с НДС (двойной тариф).

Объем потребления устанавливается на каждого человека, проживающего в квартире, доме.

— Введение данных норм позволит обеспечить снижение износа инженерной инфраструктуры и, соответственно, улучшить качество и надежность предоставляемых услуг водоснабжения, а также стимулировать потребителей более бережно относиться к использованию услуг водоснабжения, — дополнили в ведомстве.

Кроме того, в 2024 году пересмотрели тарифы АО «Жайыктеплоэнерго» на теплоснабжение до истечения срока его действия.

Так, если раньше для населения тариф на услуги теплоснабжения АО «Жайыктеплоэнерго» составлял 4392,11 тенге/Гкал, то с 10 сентября он повысился на 800 тенге и составил 5 192,11 тенге/Гкал без НДС и 5815,16 тенге с НДС.

— Следует отметить, что уязвимые слои населения, такие как пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, будут защищены от роста тарифов на коммунальные услуги с помощью механизма предоставления жилищной помощи, организованного акиматами. Этот механизм призван смягчить финансовое бремя на те домохозяйства, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 5% их семейного бюджета, — пояснили в департаменте.

К слову, для получения этой помощи необходимо обратиться в местные исполнительные органы — акиматы. При подаче заявления потребуется предоставить документы, подтверждающие уровень доходов семьи и размеры коммунальных платежей. Акиматы проведут анализ предоставленной информации и определят, имеет ли семья право на получение жилищной помощи.