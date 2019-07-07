Сабантуй - национальный праздник у тюркоязычных народов Поволжья, знаменующий окончание весенних полевых работ. В переводе с татарского «сабантуй» означает «праздник плуга». У чувашей он называется «акатуй», а у башкир — «хабантуй». Этот праздник отмечался татарами и башкирами ещё до принятия ислама, поэтому его можно считать аналогом русской масленицы. Основными элементами сабантуя являются соревнования по борьбе, бегу в мешках, бегу с ложкой и яйцом в зубах и прочие экзотические спортивные мероприятия. Сегодня сабантуй празднуется в середине июня, сопровождается концертами и имеет статус национального праздника в Татарстане, Башкирии и Чувашии.

Праздник Сабантуй является любимым среди татар и представителей других национальностей, участвующих в этом торжестве. Это поистине всенародное увеселительное и одновременно спортивное мероприятие, в котором принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и любые желающие, зачастую из числа многочисленных зрителей, а их в день празднования собралось не мало. - Я очень рада, сегодня мы отмечаем наш татарский праздник, он объединяет все народы Казахстана, мы очень рады всех видеть, всем здоровья, благополучия, чтобы мир был на земле. Мы от души приготовили чак-чак, который готовится с медом. Его мы берем с пасек Башкирии, такжесегодня здесь представлены другие блюда татарской кухни, может попробовать любой желающий, чтобы прочувствовать этот праздник до глубины души, - говорит жительница города Альфия Габрахманова. Угощения попробовал заместитель акима ЗКО Габидолла Оспанкулов, а после выступил с поздравительным словом. - Сегодня мы можем видеть, что на празднике все очень дружные, веселые, так и должно быть, мы все это должны сохранить. Я хочу поздравить всех присутствующих, пожелать здоровья, достатка, стабильности. Все жители Казахстана должны быть едины, - сказал Габидолла Оспанкулов. После чего праздник продолжился конкурсами и соревнованиями, а также жители города могли посмотреть концерт, организованный татарским обществом.