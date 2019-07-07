Данный турнир проводится в целях развития и популяризации бадминтона, повышения уровня профессионального мастерства спортсменов, пропаганды массового спорта и здорового образа жизни. Нужно также отметить, что он был приурочен к празднованию в Казахстане Дня столицы. На турнир съехались около 40 спортсменов из Бурлинского района, Уральска, Самарской и Саратовской областей и даже был представитель из Германии. По словам старшего тренера ЗКО по бадминтону Натальи Совиной, вот уже второй год в Уральске проводится открытый турнир Западно-Казахстанской области среди ветеранов, на который спортсмены приезжают не только из районов области, но и из соседней России. - В прошлом году представителей из России и Германии не было. Турнир очень интересный в этом году. Съехались участники из соседней страны. Мы проводим его раз в год. Участники приезжают с удовольствием. В этом году мы решили приурочить его к празднованию Дня столицы, - рассказала Наталья Совина. Турнир проходил среди ветеранов мужчин и женщин разных возрастных категорий. Также проходили смешанные парные игры. Один из участников турнира - житель Германии Ральф Вигант рассказал, что занимается бадминтоном после работы. - Я работаю здесь в компании "Жайык Мунай". В свободное время занимаюсь бадминтоном. Сегодня я провел две встречи, у меня одна победа и один проигрыш. Вообще бадминтоном я занимаюсь вот уже пять лет. Сегодняшний турнир проходит честно и открыто, - говорит Ральф Вигант. Турнир по бадминтону проходил два дня – 6 и 7 июля. Участники отметили хорошую организацию, а также то, что это хорошая идея - собрать именно ветеранов этого спорта. По словам спортсменов, только здесь раз в год они могут показать хорошую игру и принять участие в соревнованиях.