Праздник этот был учрежден первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, и отмечается он в первое воскресенье июля. Праздничная программа началась в этот день в нескольких районах города ранним утром 7 июля. Флешмобы, концерты и другие мероприятия в этот день были посвящены домбре. Ранним утром к памятнику великих кюйши Дины Нурпеисовой и Курмангазы возложили цветы. - У каждого народа есть свои национальные инструменты. Это все знают. Но такого древнего, на всю великую степь, объединяющего всех тюркоязычных и не только народов является наша домбра. Она с незапамятных времен сопровождает нас моментами радости, триумфа и побед. Через звуки струн и мелодий кюев из поколение в поколение передаются наши культурные ценности и традиции. Поздравляю вас всех с этим праздником, - обратился к собравшимся заместитель акима Западно-Казахстанской области Габидолла Оспанкулов. Помимо этого, в Областном перинатальном центре всем новоиспеченным мамам также подарили национальный инструмент. В этот день здесь на свет появились 14 малышей. Также празднования Дня домбры прошло на площади имени Первого Президента. В здании центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али был открыт кабинет кюйши. Он оформлен в историческом стиле. На стендах размещена подробная информация о происхождении национального исторического инструмента. После этого на площади молодые домбристы сыграли знаменитые кюи для собравшихся. Горожане активно подходили и с удовольствием слушали местных исполнителей. - Я сегодня вышла гулять на площадь с внуками, - рассказывает жительница города Гульжан. – Услышала, как кто-то исполняет кюи. Подошли посмотреть, теперь вот уходить не хочется. Думаю, отдать внука на курсы по обучению игры на домбре. Это наш национальный инструмент и хочется, чтобы он звучал на семейных праздниках.