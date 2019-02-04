Трагедия произошла на улице Шынгыстау Сарыаркинского района.

4 февраля в 02.34 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в отдельностоящем временном строении на территории частного жилого дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров с последующим обрушением кровли на площади 25 квадратных метров.

Прибывшими пожарными подразделениями горение локализовано в 03.06 и ликвидировано в 03.24. В ходе тушения пожара обнаружены трупы пятерых детей: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Родители были на работе.

Фото с сайта Tengrinews.kz