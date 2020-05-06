Фото с сайта informburo.kz На борьбу с коронавирусной инфекцией Казахстан потратил почти 6 трлн тенге. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал в интервью российскому информационному агентству ТАСС. "В целом меры, которые мы предприняли, обошлись государству в 5,5, почти в 6 трлн тенге – это 13 млрд долларов, или более 8% валового внутреннего продукта. То есть, ещё раз говорю, – меры беспрецедентные", – сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о том, какие меры он предпринимает для уменьшения влияния пандемии на Казахстан. Президент отметил, что несмотря на критику, государство должно бороться за жизни и благополучие граждан. "Высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолётные деньги. Так их называют иногда. Но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан. Потому что без народа не бывает экономики", – добавил президент. В конце марта сообщалось, что в Казахстане на борьбу с коронавирусной инфекцией из Национального фонда выделят 1,8 трлн тенге. 28 апреля председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов сообщил, что из средств республиканского бюджета на мероприятия по предотвращению Covid-19 выделят 55,9 млрд тенге. В Казахстане коронавирус выявили у 4160 человек. Излечились 1207 пациентов, умерли 29. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.