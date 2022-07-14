Правительство не защитило позицию государства в вопросах поставок сахара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства из-за дефицита сахара Фото Борт№1 в Telegram В ходе расширенного заседания правительства президент поднял тему продовольственной безопасности. По его словам, из ранее введённых семи сахарных заводов сегодня работают только четыре - в Алматинской и Жамбылской областях. И загружены они только на треть. Глава государства обратил внимание, что Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году, однако за последние четыре года площади сахарной свёклы сократились на треть.
- Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это, в любом случае, – это серьёзный просчёт правительства. Значит, не защитили позицию государства. Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он объявил выговор министру торговли Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Ранее Минсельхоз прокомментировал ситуацию с дефицитом сахара.