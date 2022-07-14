- Все регионы, за исключением четырёх, превратились в дотационные и зависят от центра. По сути, они не мотивированы увеличивать собираемость налогов. В результате образуется нехватка собственных средств. Местные бюджеты покрывают только пятую часть от необходимого финансирования. Остальное возможно получить только «договорившись» с центром. Об этом я уже говорил, - отметил президент.

- В итоге – социальные ожидания граждан не оправдываются. Имеются факты, когда строительно-монтажные работы начинаются лишь на третий год. При этом сложившаяся система ставит во главу угла своевременность и полноту освоения бюджетных средств. А эффективность расходов и качество выполненных работ остаются на втором плане, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Борт №1/Telegram В ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев сказал, что сохраняет свою остроту вопрос справедливого распределения доходов между уровнями бюджетов.Все изменения в текущих бюджетах требуют рассмотрения на заседаниях РБК и маслихатов, что часто, по словам главы государства, приводит к излишней бюрократии и затягиванию сроков.