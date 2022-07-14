Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан
По его словам, пока эта работа «ведётся в режиме совещаний и встреч».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе расширенного заседания правительства президент сказал, что мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал.
- Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов, - считает Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Однако работа всё ещё «ведётся в режиме совещаний и встреч».
- В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет, - отметил глава государства.
Он добавил, что проекты прежде всего, реализуются в регионах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств.
