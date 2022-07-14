- Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов, - считает Касым-Жомарт Токаев.

- В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет, - отметил глава государства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе расширенного заседания правительства президент сказал, что мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал.Он напомнил, что поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Однако работа всё ещё «ведётся в режиме совещаний и встреч».Он добавил, что проекты прежде всего, реализуются в регионах. Поэтому спрос за их привлечение и доведение до конечного результата с акимов будет такой же, как с министерств.