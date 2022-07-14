Становятся кормушкой для недобросовестных лиц - Токаев о стабфондах
По словам президента, акимы утратили контроль за расходованием государственных средств, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В ходе расширенного заседания правительства президент сказал, что низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов.
- Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств, - отметил глава государства.
- У меня вопрос. Просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности, - сказала Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Антикор подвергал критик деятельность социально-предпринимательских корпораций. Без видимого результата власти использовали 39 млрд тенге для стабилизации цен на продукты.
