Уральск издавна славится как один из самых чистых и зеленых городов Казахстана, и летом большинство горожан любят проводить свой досуг в скверах и парках. А сотрудники коммунального предприятия ТОО «Жайык таза кала» уже давно приступили к сезонным работам.Руководитель предприятия Ринат Нургалиев говорит, что зимой к сезонным работам относится уборка и вывоз снега, весной откачка талых вод, вывоз крупногабаритного мусора, покраска деревьев и уличных оград.– Летом тоже работы не мало. Сейчас наши сотрудники косят траву в парках, скверах и в других общественных местах, стригут живую изгородь, каждый день поливают улицы, чтобы не было пыли, красят скамейки, урны и беседки. Такая же работа проводится на прилегающих к магистральным дорогам и тротуарам территории, на автобусных остановках, на пешеходных переходах. Траву косят с помощью спецтехники, но если это труднодоступное место, то работники обрабатывают участки вручную, - рассказал Ринат Нургалиев.Мойка дорог заранее согласовывается с городским отделом ЖКХ, ПТиАД и проводится с помощью специальной техники, которая не только поливает дороги, но и моет их. Еще городские улицы очищают специальные тракторы с щеткой. К слову, такие работы проводятся круглосуточно. В каждой смене работают по 12 поливомоечных машин и 6 тракторов. Горожане отмечают положительную динамику в работе по содержанию городских улиц, скверов и парков. – Я практически каждый вечер выхожу на прогулку со своей внучкой и вижу рабочих, которые работают во благо нашего города. Мы порой не замечаем их труд, но работа действительно проводится. Улицы чистые, деревья в надлежащем виде, скамейки на каждом шагу, появляются новые скверы. Поэтому вместо того, чтобы критиковать коммунальщиков, давайте начнем с себя. Донесите мусор до урны, подметите свой двор, посадите цветы возле дома и детей этому учите. Все начинается с мелочей, - говорит жительница города Полина Романова.