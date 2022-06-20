Поиски длились всю ночь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трое друзей на мотоциклах выехали в горы между посёлком Кырыкауылды и ущельем Каскеленское днём 19 июня. В девять часов вечера один из парней позвонил отцу и рассказал, что они заблудились. После этого связь оборвалась и родители вызвали спасателей.
- Около двух часов ночи спасательный отряд РОСО вместе с кинологическим расчётом выехали на поиски заблудившихся. Местоположение было неизвестным, связи с пострадавшими не было. Поиски продолжались на протяжении всей ночи. Ранним утром был найден один из заблудившихся парней 26 лет. Спустя ещё два часа были обнаружены другие два человека в районе урочища Кожай, - рассказали в пресс-службе РОСО МЧС РК.
Спасатели передали мотоциклистов родственникам, в медицинской помощи они не нуждались.