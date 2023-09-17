В министерстве просвещения РК опубликовали список самых востребованных направлений технического и профессионального образования.



Согласно списку бОльшая часть студентов поступили в медицинские колледжи. Это 40 400 человек. На педагогов обучается - 25 600 человек. Меньше всего учащихся по профессиям связанных с геологией и горной добывающей промышленностью - 1 700 человек. Таким образом, на рынке труда востребованы следующие профессии:



• информационные технологии;

• строительство и коммунальное хозяйство;

• геология;

• горнодобывающая промышленность;

• энергетика;

• металлургия и машиностроение;

• транспорт;

• связь;

• педагогика;

• медицина.

Напомним, ранее аким ЗКО Нариман Турегалиев заявлял, что регион нуждается в таких специалистах, как крановщики, машинисты, слесари, токари, сварщики, механизаторы.