В министерстве просвещения РК опубликовали список самых востребованных направлений технического и профессионального образования.
Согласно списку бОльшая часть студентов поступили в медицинские колледжи. Это 40 400 человек. На педагогов обучается - 25 600 человек. Меньше всего учащихся по профессиям связанных с геологией и горной добывающей промышленностью - 1 700 человек. Таким образом, на рынке труда востребованы следующие профессии:
• информационные технологии;
• строительство и коммунальное хозяйство;
• геология;
• горнодобывающая промышленность;
• энергетика;
• металлургия и машиностроение;
• транспорт;
• связь;
• педагогика;
• медицина.
Напомним, ранее аким ЗКО Нариман Турегалиев заявлял, что регион нуждается в таких специалистах, как крановщики, машинисты, слесари, токари, сварщики, механизаторы.