Подозреваемого в убийстве женщины и детей задержали в Алматинской области

14 сентября в 22:31 в ДЧС Алматинской области поступило сообщении о загорании дома в селе Ащибулак Илийского района горела кровля дома. В самом жилье пожарные обнаружили три трупа с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались женщина и двое её детей 13 и 8 лет.

Спустя три дня стражи порядка сообщили, что подозреваемый в чудовищном преступлении задержан. Им оказался 41-летний мужчина. Полицейские ведут досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство двух и более лиц" и по части 3 статьи 99 УК РК "Убийство малолетнего лица"

– Настоящее время ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения. Задержанный водворен в ИВС районной полиции, - отметили в ДП Алматинский области.