В Антикоррупционной службе РК сообщили, что в стране планирует ввести публичный реестр коррупционеров. Реестр будет включать все данные осужденного человека за коррупцию. Это позволит работодателям проверить потенциального кандидата на чистоту и добропорядочность.

Кроме этого предлагается усилить ответственность юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.

Также, в Парламенте рассматривается вопрос криминализации обещания и предложения взятки. Под предложением взятки будет пониматься устное или письменное, в том числе в электронной форме четкое и внятное высказывание о предложении взятки, а под обещанием взятки – такое высказывание с уведомлением о времени, месте, способе предоставления взятки.

Эти изменения в Законы внесут значительный вклад в вопросы противодействия коррупции. Кроме того, они подготовлены по рекомендации авторитетных международных организаций, таких как ГРЕКО, ОЭСР.