В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сигнал о пожаре на заводе по ул. Есенжанова, 42/6 поступил в 22.07. - В сварочном цехе горели сварочная аппаратура, вилочный электропогрузчик, обшивка и кровля, оборудование по испытанию трансформаторов на общей площади 200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Из горящего помещения пожарные вынесли 20 кислородных баллонов. Пожар локализован в 22.55 и ликвидирован в 23.25. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. На место пожара выезжали 48 сотрудников и 16 единиц техники ДЧС ЗКО.