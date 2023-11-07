По данным «Казгидромета», восьмого ноября ночью и утром на западе и востоке ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +12..+14 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +9..+11 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.