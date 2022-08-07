Все автомобили на выезде из города проверяются силовиками, передает портал "Мой ГОРОД".  Убийство бизнесмена в Уральске: что известно о поимке подозреваемых Вчера, 6 августа, около 20:00 был убит бизнесмен Еркин Мухангалиев. Его тело о множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона им.П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и еще двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. Сегодня утром полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, которые после совершения убийства скрылись с места преступления. Со вчерашнего дня все выезды и въезды в город проверяются полицейскими, отрабатываются все места возможного местонахождения подозреваемых.
- Ориентирован весь личный состав и приданные силы. В случае если у вас имеется информация о возможном или точном местонахождении подозреваемых, просим сообщить на пульт 102 или по номеру 98-45-30. Анонимность гарантируется, - сообщили в полиции.
Как стало известно, к поимке преступников подключили военнослужащих воинской части 5517 Национальной гвардии РК (внутренние войска). Поиски преступников ведутся уже сутки.  