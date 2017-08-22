Записаться на английский или IELTS можно по номеру: +7 (7112) 54-79-51; +7 747 640 71 39 или 8 702 987 85 50 (WhatsАpp only). А также оставляйте заявки: https://step-by-step.bitrix24.kz/pub/form/6_zapishis_

Наши адреса: Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск - ул. Ихсанова, 109, оф.2 (рядом с СОШ № 7); - 6 микрорайон, ТД "Клондайк", 2 этаж, оф. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207; - ул. Жукова, 1, 2 этаж, оф. 207-209 (рядом с памятником М. МАМЕТОВА). Мы в Интернет-ресурсах: https://vk.com/sbscc; инстаграм: sbskaz; www.facebook.com/sbskaz; www.s-b-s.kz.

Учебный центр Step by Step является одним из лучших учебных центров города. На сегодняшний день языковой центр предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – в группах и индивидуально, интенсивные и корпоративные курсы. - Ежегодно мы пополняем свою методическую копилку различными методиками и программами обучения, которые дают прекрасный результат, - говорит. – В этом году у нас также появились новые программы обучения, а также мы проводим антикризисные скидочные акции. Например, в преддверии учебного года мы открываем набор на август и сентябрь, на курсы интенсивного английского языка со скидкой 10% для всех, кто запишется и оплатит обучение до 25 августа 2017 года. У вас будет отличная возможность научиться разговорному английскому языку и при этом сэкономить ваши расходы. Мы постарались, чтобы учебный процесс был наиболее оптимальным для каждого, кто решил воспользоваться услугами нашего учебного центра. Ждем всех желающих научиться правильной английской речи!- 1 бесплатный пробный урок; - возможность заключить договор со скидкой; - пройти бесплатно тестирование и узнать свой уровень языка; * в комментариях укажите, какой примерный уровень языка у вас и для чего вы хотите изучить английский.На правах рекламы.