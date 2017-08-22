Учебный центр Step by Step объявляет набор учащихся
Перед началом учебного года ищете репетитора по английскому языку? Учебный центр Step by Step предлагает услуги квалифицированных преподавателей по обучению детей и взрослых по весьма привлекательной цене.
Учебный центр Step by Step является одним из лучших учебных центров города. На сегодняшний день языковой центр предлагает разнообразные программы по изучению иностранных языков – в группах и индивидуально, интенсивные и корпоративные курсы.
- Ежегодно мы пополняем свою методическую копилку различными методиками и программами обучения, которые дают прекрасный результат, - говорит директор учебного центра Step by Step Николай КОРОЛЕВ. – В этом году у нас также появились новые программы обучения, а также мы проводим антикризисные скидочные акции. Например, в преддверии учебного года мы открываем набор на август и сентябрь, на курсы интенсивного английского языка со скидкой 10% для всех, кто запишется и оплатит обучение до 25 августа 2017 года. У вас будет отличная возможность научиться разговорному английскому языку и при этом сэкономить ваши расходы. Мы постарались, чтобы учебный процесс был наиболее оптимальным для каждого, кто решил воспользоваться услугами нашего учебного центра. Ждем всех желающих научиться правильной английской речи!
Записаться на английский или IELTS можно по номеру: +7 (7112) 54-79-51; +7 747 640 71 39 или 8 702 987 85 50 (WhatsАpp only).
Заполнив заявку, вы получаете:
- 1 бесплатный пробный урок;
- возможность заключить договор со скидкой;
- пройти бесплатно тестирование и узнать свой уровень языка;
* в комментариях укажите, какой примерный уровень языка у вас и для чего вы хотите изучить английский.
Наши адреса:
Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск
- ул. Ихсанова, 109, оф.2 (рядом с СОШ № 7);
- 6 микрорайон, ТД "Клондайк", 2 этаж, оф. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207;
- ул. Жукова, 1, 2 этаж, оф. 207-209 (рядом с памятником М. МАМЕТОВА).
Мы в Интернет-ресурсах:https://vk.com/sbscc; инстаграм: sbskaz; www.facebook.com/sbskaz; www.s-b-s.kz.
На правах рекламы.
