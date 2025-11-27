Уральск встретит пятницу ясной и спокойной погодой: прогноз на 28 ноября

Согласно данным синоптиков, 28 ноября в Уральске ожидается малооблачная погода без осадков. Днем — около +2…+4 °C, ночью — до −1…−3 °C.

В Атырау днём — около +6…+8 °C, ночью — 0…+2 °C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В Актау днём сохраняется теплая погода — до +12 °C, ночью — 0…+2 °C. Облачно, ветер северо-восточный до 5 м/с, без осадков.

В Актобе переменная облачность, ветер слабый преимущественно северный, без осадков. Температура воздуха днём — +3…+5 °C, ночью — до −4…−6 °C.

Таким образом, пятница пройдёт в комфортных условиях, однако утренние часы могут быть холодными — стоит учитывать это при планировании поездок и прогулок.