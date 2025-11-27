Все необходимые расчеты для нового повышения уже готовы.

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената сообщил о планах повысить зарплаты работникам медицины. Это может произойти уже в следующем году, если инициативу поддержит правительство. Он отметил, что ранее, в 2020–2023 годах, зарплаты врачам повышали на 30%, среднему медперсоналу — на 20%, а оклады водителей скорой помощи и немедицинских работников — на 18%.

Чиновник уточнил, что все необходимые расчеты для нового повышения уже готовы. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Повышение затронет сотрудников по девяти направлениям в медицине, а окончательные цифры зависят от согласования бюджета с министерством финансов.

Сейчас фельдшеры получают от 180-190 до 260 тысяч тенге, а водители скорой — 160-180 тысяч тенге. Между тем, медики в Казахстане жалуются на низкие зарплаты. Фельдшеры, водители и другие работники заявили, что хотят уважения, нормальных условий труда и достойной зарплаты.