Вячеславу Логашкину — 33 года. С 2009 года он занимается пауэрлифтингом. Его тренировочный вес 270–280 килограммов, а соревновательный — 240,5 килограмма (в жиме без упора ног), где он установил мировой рекорд. Сначала рекордсмен занимался лёгкой атлетикой, но после травмы ноги начал ходить в тренажёрный зал.

Всё началось со студенческой качалки. Первые выступления он проводил под флагом России. После окончания вуза вернулся в Уральск и с тех пор выступает за Казахстан. Спортсмен родился в посёлке Новая Жизнь (Теректинский район). Учился в Саратовском государственном техническом университете по специальности «Биотехнические системы и технологии». Три недели назад он принял участие в профессиональном турнире в Москве. Это было масштабное соревнование с участниками со всего мира, и Вячеслав стал единственным приглашённым спортсменом из Казахстана.

Вячеслав — Pro-атлет WRPF, мастер спорта международного класса, представитель элиты в жиме штанги лёжа. Он добился выдающихся результатов в жиме лёжа, военном жиме, подъёме на бицепс и русском жиме. Является абсолютным чемпионом Азии и России. Первый мировой рекорд он установил в 2014 году — поднял 195 кг в 21 год. В 2015 году — 210 кг. В 2016 и 2024 годах снова обновлял рекорды. В 2025 году в Санкт-Петербурге он установил очередной мировой рекорд в военном жиме — 240,5 кг. Это рекорд Азии, Европы и мира. Также он установил рекорд Азии в русском жиме. Всё, чего Вячеслав добился, он освоил сам. Теперь он делится опытом с другими — один из его учеников уже стал кандидатом в мастера спорта по жиму штанги лёжа. В декабре Вячеслав планирует побить новый мировой рекорд.







