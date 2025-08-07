С 2026 года казахстанцы будут больше платить за коммунальные услуги. Насколько больше, рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как разъяснил председатель КРЕМ Тимур Косымбаев, для однокомнатной квартиры удорожание составит порядка 3,5 тысяч тенге, для двухкомнатной квартиры – 5-7 тысяч тенге.

— Сейчас средний чек за однокомнатную квартиру составляет 25 тысяч тенге. В следующем году он составит порядка 28-30 тысяч тенге, — сказал Косымбаев на брифинге в правительстве.

При этом, он напомнил, что для представителей уязвимых слоев населения предусмотрена господдержка.

— Для малообеспеченных семей с низким доходом и пенсионеров действует жилищная помощь, за которой потребитель может обратиться, и часть расходов будет компенсироваться, — добавил спикер.

Напомним, с 5 августа в Уральске повысился тариф на электроэнергию. Теперь средняя цена за 1 киловатт-час составит 32,52 тенге с НДС. Раньше тариф был 28,16 тенге — его установили в сентябре прошлого года. Кроме этого с 1 августа уральцы будут платить больше ещё и за горячую воду и отопление. Это второе подорожание с начала года.