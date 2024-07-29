История о том, как однокомнатная квартира из государственного жилищного фонда в новом доме по адресу: микрорайон Строитель 39/3 оказалось выданной сотруднице Департамента юстиции Альмире Карасаевой началась 13 июля 2023 года, сообщает umarovnews.kz.

В тот день женщина обратилась с заявлением в акимат города Уральска с просьбой предоставить ей жилище из государственного жилищного фонда. В заявлении она указала, что в составе ее семьи – 1 человек. Спустя 6 дней (!) – 19 июля 2023 года Альмира Карасаева получила ответ из акимата в котором говорится, что жилищная комиссия ее обращение о предоставлении жилья удовлетворила. Обращение подписал на тот момент руководитель отдела ЖКХ города Уральска Азамат Халелов (ныне заместитель акима города - прим.редакции "МГ"). Позже с женщиной был составлен договор, который подписал заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

Интрига всей этой истории заключается в том, что исполнителем заявления Альмиры Карасаевой являлся на тот момент Алихан Мынжасаров, он возглавлял сектор отдела ЖКХ города Уральска (данный сектор как раз-таки и выдает жилье – прим. авт.) и являлся её законным супругом. Почему в заявлении женщина указала, что в составе ее семьи один человек – остается загадкой.

Когда документы о том, что Алихан Мынжасаров исполнял заявление своей супруги о получении квартиры из госфонда, попали в распоряжении редакции «umarovnews», журналист попытался взять у него комментарий. Однако два дня поисков ничего не дали: он всегда оказывался в отъезде, когда журналисты приходили в акимат. На звонки редакции он тоже не отвечал. Обращения в пресс-службу акимата Уральска также не увенчались успехом, пишет издание. Однако автору удалось поговорить с супругой Мынжасарова – Альмирой Карасаевой. Во время телефонного разговора она сказала, что в настоящее время она разводится с Алиханом Мынжасаровым и бросила трубку.

Тем временем в акимате города сообщили, что квартира, о которой идет речь, находится на балансе акимата, то есть госслужащему, которому она выдается, нужно только оплачивать коммунальные услуги. По информации риэлторов, 1-комнатная квартира по адресу: микрорайон Строитель 39/3, в доме 2022 года постройки на рынке жилья оценивается в сумму выше 13,5 миллионов тенге.

Стоит отметить, что по официальной информации, в тот момент когда Мынжасаров исполнял заявление своей супруги о получении жилья из госфонда, в Уральске в очереди на жилье стояли более 21 тысячи человек, из них более 8 тысяч человек из социально-уязвимых слоев населения, 9 тысяч - государственные служащие, 187 человек – граждане, чье жилье было признано аварийным, около 2 тысяч детей сирот и более 2 тысяч многодетных матерей и многодетных семей.