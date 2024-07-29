Случай произошел 27 июля около 19:00 на Площади первого президента. На пульт оператора «103» поступил вызов о том, что лошадь ударила копытом по голове пятилетнего ребенка.

– Малыша доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Он госпитализирован в отделение травматологии. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Ребенок получает необходимое лечение, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что в отношении владельца лошади составлен административный протокол по статье 407-2 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными». Он оштрафован на 10 МРП или 36 920 тенге.

Отметим, что ситуация на Площади первого президента вызывает множество нареканий со стороны горожан. Это место стало не только излюбленной площадью уральцев, но и прибыльной точкой для торговцев. Всевозможные батуты, электромобили, самокаты, аттракционы буквально заполонили место досуга. При этом предприниматели не платят налоги.

Власти города ежегодно проводят рейды и пытаются бороться с незаконной торговлей и оказанием услуг. С начала лета сотрудники акимата вместе с полицейскими проводят разъяснительную работу. Однако эффекта от неё хватает ненадолго. Спустя пару часов после рейда торговцы возвращаются на привычные места.

– Многие предприниматели пренебрегают предупреждением. Поэтому нам пришлось конфисковать около 20 предметов незаконной торговли и оказания услуг. Работа в данном направлении будет продолжена. Однако хочется отметить, что со стороны горожан тоже есть спрос на их услуги и товары. Именно поэтому незаконные торговцы, пользуясь этим, снова и снова возвращаются на свои места, - отметили в акимате Уральска.



