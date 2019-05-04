В турнире принимают участие порядка 150 спортсменов из Кызылординской области, Уральска и Бурлинского района, а также из Башкортостана и Узбекистана. С каждым годом турнир «Карачаганак» привлекает внимание все больше зарубежных спортсменов. По словам представителей узбекской команды, их участие в казахстанских турнирах обусловлено в первую очередь желанием поучиться у страны, имеющей одну из сильнейших команд в Средней Азии. Турнир проходит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Карачаганак». От лица президента областной федерации шито-рю карате-до на торжественной церемонии открытия ряду лиц были вручены благодарственные письма за активное участие в развитии этого вида спорта в Бурлинском районе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.