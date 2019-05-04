Раздражаться могла по любому поводу: чашку не там муж поставил или тесто не подошло вовремя. Настроение менялось каждую минуту. Словом, было то еще испытание. Тогда и стала лечиться травой. Моим верным помощником оказался пустырник. При перепадах настроения я принимала настойку пустырника - 2 ч.л. листьев пустырника измельчала и заливала стаканом кипятка. Давала настояться 15 минут. Процеживала и принимала по 0,5 стакана 3 раза в день. Берегите себя и своих близких! Читайте новые советы о красоте и здоровье на нашем сайте каждый день!