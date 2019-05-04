Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 5 мая в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 25 градусов тепла, ночью +12. В Атырау также дождь с грозой. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 29 градусов, ночью +17. Переменная облачность и 25 градусов выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью +10. В Актау дождь с грозой. Днем +22, ночью +15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.