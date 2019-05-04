Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга на тему "Выявление неиспользуемых земель и возврат в государственную собственность" руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Западно-Казахстанской области Мурат Умралеев рассказал, что ими были проведены контрольные проверки по 25 земельным участкам общей площадью 26,4 гектара земли. - С начала этого года по ним была проведена 121 проверка, выявлено 100 нарушений, которые зарегистрированы в корпорации правительства для граждан в виде обременения. Это делается для того, чтобы в дальнейшем землепользователи в течение одного года использовали и не смогли перепродать данные земельные участки. Также были наложены штрафы в размере 5 миллионов тенге, на сегодняшний день все они взысканы. Кроме того, за нарушение земельного законодательства выданы 100 предписаний по 408 земельным участкам на площади 200 га земли, - пояснил Мурат Умралеев. Стоит отметить, что в этом году в судебные органы были направлены исковые заявления о принудительном изъятии по 25 земельным участкам общей площадью 54 тысячи гектаров земли. - Из них 20 земельных участков сельскохозяйственного назначения, по ним уже имеется решение суда. 5 участков предоставлено для коммерческого строительства, на сегодняшний день они находятся на рассмотрении судебных органов. Одним из ярких примеров это взыскание в части сельхозназначений КХ "Орал"свыше 15 тысяч га земли, в Акжайыкском районе - ТОО "Сrown Батыс", общая площадь составляет 32 тысячи гектаров земли, также земли коммерческого назначения ТОО "Жером", которые на сегодняшний день изъяты в районе Байтерек, - отметил Мурат Умралеев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.