В Актобе под председательством главы региона Ондасына Уразалина прошло совещание по вопросам развития экономики простых вещей, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД".

В совещании приняли участие руководители институтов развития, банков второго уровня, предприятий-потенциальных участников программы, представители местных исполнительных органов и в селекторном режиме акимы районов области.

- В послании первого президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» дано поручение об оказании поддержки предприятиям в освоении широкой номенклатуры товаров народного потребления, развитии «экономики простых вещей». В результате государством выделено 600 миллиардов тенге для развития обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. Это важно не только для реализации экспортного потенциала, но и насыщения внутреннего рынка отечественными товарами, - подчеркнул Ондасын Уразалин.

В Актюбинской области с начала реализации программы «экономики простых вещей» специально созданным проектным офисом определены и в настоящее время прорабатываются 37 проектов стоимостью 25,2 миллиарда тенге, 6 из них находятся на рассмотрении в банках второго уровня.

- В результате финансирования данных проектов будут налажены и увеличены действующие производственные мощности по выпуску комбикормов, спецодежды, макаронных, колбасных и мучных изделий, замороженных полуфабрикатов, подсолнечного масла, изделий из пластика, а также по переработке сельскохозяйственной продукции, - сообщил в ходе совещания заместитель акима области Кайрат Бекенов, представивший подробный доклад о перспективах развития производства товаров народного потребления в регионе.

По его словам, в разрезе районов области наибольшую заинтересованность в участии в данной программе проявляют предприниматели г. Актобе и Алгинского района. Между тем, Айтекебийским, Каргалинским, Хобдинским, Темирским и Хромтауским районами на данный момент не предоставлен ни один проект по данному направлению. Глава региона раскритиковал акимов указанных районов, поручив усилить работу в данном направлении. При этом Ондасын Уразалин подчеркнул важность развития «экономики простых вещей» для повышения благосостояния населения и создания устойчивой экономики, которая не будет поддаваться колебаниям мировой конъюнктуры.

Также в ходе совещания на примерах действующих предприятий было детально рассмотрено текущее состояние и дальнейшие перспективы развития в регионе швейной индустрии и мебельной отрасли.

Совещание завершилось подписанием трехстороннего меморандума между акиматом области, региональной палатой предпринимателей «Атамекен», а также торговыми сетями «Дина» и «Анвар». Последние, подписывая меморандум, взяли на себя обязательства по содействию в сбыте товаров народного потребления местного производства.

Отметим, с целью эффективной реализации программы «экономики простых вещей» власти региона на постоянной основе анализируют потребительский спрос населения, закупки товаров народного потребления компаниями-недропользователями и государственными органами. Согласно анализу, сегодня через торговые сети «Дина» и «Анвар» реализуется до 63% ТНП от всего объема, приобретаемого жителями области.

