– 3 мая вечером поступило сообщение о попытке суицида и информация была передана патрульным нарядам полиции, которые осуществляли патрулирование на ближайшей территории. Прибыв на место происшествия, полицейские, не раздумывая, бросились наверх и через чердак забрались на крышу пятиэтажного дома. Первым на крышу вышел Нурболат Смагул и сразу начал переговоры с девушкой, пытаясь отвлечь её. Но девушка ничего не отвечала. Продолжая разговаривать, полицейский подобрался к девушке и схватил её за руку, затем с коллегой Нуржаном Гумировымс пустили её вниз, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Сотрудниками Абайского отдела полиции УП города Уральск факт попытки суицида был внесен в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Девушка была передана родственникам.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции ЗКО Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, во время дежурства на закрепленной территории полицейские Нурболат Смагул и Нуржан Гумиров услышали по рации, что девушка забралась на крышу пятиэтажного дома по адресу: пр. Евразия, 54 и пытается спрыгнуть.