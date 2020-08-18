Женщина скончалась 12 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель и 10 сотрудников СПИД-центра Атырау заразились коронавирусом Иллюстративное фото из архива "МГ" 4 августа в 9.30 в двухэтажном здании канализационно-очистительного сооружения ГКП «Аксай Жылу Куат» в результате образовавшего газа метана произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали два человека - на месте скончался 59-летний начальник участка КОС и в больницу с ожогами была госпитализирована 53-летняя технолог. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии. - 12 августа женщина скончалась, - сообщили в пресс-службе Бурлинской ЦРБ. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование по ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.