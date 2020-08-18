Только в пяти из 12 павильонов установлены дезинфекционные тоннели, вентиляционная система также не готова к работе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, с 17 августа в регионе упростили карантинные ограничения и начали функционировать целый ряд объектов. Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев посетил несколько торговых центров города и проверил санитарные требования. ⠀ Установлено, что некоторые санитарные требования торгового центра "Дина" не соответствуют необходимым параметрам. В частности, не установлена вентиляция, отсутствуют специальные знаки для соблюдения дистанций между посетителями, в некоторых местах не установлены дезинфекционные тоннели, отсутствуют медицинские приборы для определения температуры тела.⠀

– Главное требование для нас — благополучие наших граждан. Безопасность в общественных местах с массовым пребыванием населения очень важно. Вам было предоставлено более месяца для проведения подготовительных работ, но вы не серьезно подошли к подготовке по обеспечению санитарных требований объектов, - подчеркнул Нурлан Таубаев.

Заслушав жалобы сотрудников торгового центра "Дина" и арендаторов, заместитель акима сообщил, что торговый центр начнет работу с завтрашнего дня и

подчеркнул, что это будет возможно только при соблюдении всех требований санитарных норм. Этого же будут требовать и от всех арендаторов центра. ⠀ – Только в пяти из 12 павильонов рынка «Дина» установлены дезинфекционные тоннели. Вентиляционная система также не готова к работе. По некоторым нет актов о том, что вентиляция отремонтирована. Руководители рынка заявили о том, что будут учтены все замечания и устранены все неполадки, - сообщил главный государственный санитарный врач Атырауской области Канат Гайнеденов. ⠀ Администрация рынка начнет свою работу 18 августа путем предоставления гарантийных писем. Специальная комиссия во главе с первым заместителем акима Атырауской области, ознакомилась также с соблюдением санитарных требованиями в ТРЦ «Адал» и «Байзар».

