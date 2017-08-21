Как сообщили очевидцы, ЧП произошло сегодня, 21 августа. Автобус перевозил вахтовиков одной из нефтяных компаний. - Самостоятельно водитель потушить огонь не смог. Огнеборцы прибыли на место ЧП в 11.48. Через полчаса возгорание удалось ликвидировать. Пассажиров удалось вовремя эвакуировать из автобуса, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС по Мангистауской области. Ad20sujPPFk