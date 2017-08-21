Турнир проводился среди футбольных команд детей 2007 года рождения. По словам тренера детской сбороной Вячеслава НЕВОЛЬНИКОВ, в турнире участвовали команды из Южно-Казахстанской области, ЗКО, Актюбинской области, Алматы и Тараза. — 14 августа наша сборная сыграла с командой из Тараза вничью, — рассказал Вячеслав НЕВОЛЬНИКОВ. — 15 августа мы играли с командой «Казфосфат». К сожалению, у детей началась инфекция: поднялась температура и началась рвота. Однако мы одержали победу со счетом 4:0. 16 августа игра с «Кайсаром» также закончилась вничью. Из-за болезни в полуфинале команда «Акжайык» играла с «Кайратом» одним составом. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу соперника. А в игре с «Кайсаром» «Акжайык» одержал победу со счетом 2:1, заняв 3 место. — Лучшим защитником нашей команды был признан Никита ГЕРАСИМОВ, а лучшим бомбардиром — Рахим ТУРДАЛИЕВ, — сообщил тренер команды. Вячеслав НЕВОЛЬНИКОВ также сообщил, что на данный момент в детской школе «Акжайыка» занимаются порядка 600 детей 6-18 лет. Дети 6-11 лет, желающие заниматься футболом, могут записаться и пройти просмотр.