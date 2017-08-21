Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО, разработана ПСД на астроительство 4 детских садов на 1210 мест, из них два детсада на 360 и 290 мест построят в Уральске, а также в с. Жымпиты и с. Чапаево на 280 мест каждый. - К сожалению, очерёдность в детские сады всё ещё высока, особенно в Уральске, хотя задача поставлена чётко: до 2020 года ликвидировать очерёдность детей от3 до 7лет в дошкольные образовательные учреждения, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. - Хочу с трибуны данного Форума обратиться ко всем потенциальным инвесторам, бизнесменам, неравнодушным гражданам, активно работать по линии государственно-частного партнерства. Глава региона отметил, что акимам г.Уральска и районов необходимо активизировать работу по открытию частных детских садов, привлечению частных инвестиций для полного охвата детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением.