Иллюстративное фото с сайта nabludatel.ru Несчастный случай произошел 20 августа в 17.25 в с.Сагиз Кызылкогинского района. - Мужчина утонул в реке Сагиз во время купания в запрещенном месте. Его тело было обнаружено в 20.44 местными жителями, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Отметим, что всего с начала купального сезона в Атырауской области утонули 14 местных жителей, шестеро из них дети.