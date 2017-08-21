За прошедшую неделю было зарегистрировано 9 мошенничеств, ДТП со смертельным исходом и нарушение правил охраны труда, где один человек скончался и 2 получили травмы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мошенничества совершены под предлогом выигрыша денег, оргтехники, просьба занять денег, покупка земельного участка, заказ товара через интернет, а также ремонт компьютера, - сообщили в пресс-службе. До сих пор люди становятся жертвами уличных мошенников. - Днем 14 августа мужчина на ул. Курмангазы и Молдагулова с разницей в 3 часа обманул 2 людей на 225 000 тенге, обещая им моментальный выигрыш, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - В Бурлинском районе 16 августа на «удочку» мошенника попалась пенсионерка. Ущерб составил 1 миллион тенге. Мошенник до сих пор не задержан. В Аксае из-за нарушений правил охраны труда при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате чего 1 работник предприятия скончался на месте, двое госпитализированы. Кроме того, 17 августа произошло ДТП. Мотоциклист врезался в стоящую на сетофоре машину.