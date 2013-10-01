Службы ГО и ЧС, а также другие экстренные службы будут отрабатывать совместные действия при ликвидации очагов ящура и холеры, обнаруженных на территории города, а также ликвидации аварии на объекте АО «Акбулак», где произошел неконтролируемый выброс хлора. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, в рамках этого мероприятия проверят исправность городских сирен. В частности, 3 октября прозвучит общегородская сирена, также в целях оповещения населения будет осуществлен перехват телевизионных каналов. Сотрудники ДЧС просят жителей не волноваться и не поддаваться панике.