Иллюстративное фото с сайта pda.top.rbc.ru Иллюстративное фото с сайта pda.top.rbc.ru Вчера вечером в пригородном поселке Акжар, в строительном вагончике, произошел взрыв  газового баллона, в результате чего пострадали трое рабочих, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» От взрыва газовоздушной смеси произошло возгорание строительного вагончика. Пожар успели ликвидировать до прибытия на место пожарных подразделений. В результате несчастного случая, трое рабочих, из них двое -  гражданине Турции и один казахстанец, получили ожоги различной степени и были госпитализированы в больницу.