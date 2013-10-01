Иллюстративное фото с сайта www.korabelov.mk.ua Иллюстративное фото с сайта www.korabelov.mk.ua Причина, как отмечают газовики, планово-предупредительный ремонт, который оставит часть жителей города без газа на пять дней. Ремонт предполагают завершить вечером четвертого октября. По словам заместителя директора Атырауского ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Максота АБУОВА, остановка объектов с временным прекращением транспортировки природного газа потребителям будет осуществляться на левобережной части города. В среднем без газа будут находиться более 120 тысяч атыраусцев. Напомним, последнее отключение, связанное с плановым ремонтом, было в июне текущего года.