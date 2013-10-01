- В департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ЗКО действует отдел внутренней безопасности, который выявляет и пресекает правонарушения, совершаемые сотрудниками органов финансовой полиции, - рассказал Батырбек ОТЫНШИЕВ. - В 2012 году и за 8 месяцев 2013 года привлечены к ответственности 50 сотрудников, из них 6 - за несоблюдение требований Кодекса чести государственных служащих, выявлены также 2 коррупционных правонарушения. Финансовая полиция совместно с дорожной полиции ДВД ЗКО также проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушения ПДД и управления автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В один из таких рейдов был задержан сотрудник департамента финансовой полиции, на него был составлен протокол за управление автомобилем с заведомо подложными государственными номерами. - Государственные номера на автомобиле не были зарегистрированы и сняты с учета, - рассказал Батырбек ОТЫНШИЕВ. - Сотрудник финансовой полиции понес служебное наказание за нарушение кодекса чести. За 2012 год отделом внутренний безопасности было проведено 47 служебных расследований, из них 39 фактов были подтверждены, 20 сотрудников привлечены к различной дисциплинарной ответственности. За 8 месяцев этого года было проведено 50 служебных расследований, в 38 случаях подозрения подтвердились, 30 сотрудников привлечены к ответственности.