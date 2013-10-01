Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz Сегодня пресс-служба компания НКОК распространила сообщение о том, что в настоящее время ведется расследование по факту утечки газа из газопровода, идущего с Острова Д на завод «Болашак. Ведется расследование. Выброса токсичного сероводорода в опасных для здоровья объемах в воздух не обнаружено, из людей никто не пострадал. Добыча нефти приостановлена, все производственные сооружения морского и наземного комплексов находятся в режиме ожидания. Атырауский ДЧС и Атырауский областной департамент экологии инициировали проведение проверок по данному происшествию. Наземная часть газопровода была изолирована, проведен сброс давления и очистка азотом с целью обеспечения безопасного доступа. Вечером 26 сентября начаты земляные работы по вскрытию трубопровода. Ремонтные работы начались 28 сентября после установления источника утечки. О дате возобновления добычи говорить пока преждевременно. Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями республиканских и международных правил техники безопасности. Ситуация внутри санитарно-защитной зоны и за ее пределами находится под контролем, угрозы населению и окружающей среде нет. Напомним, что 24 сентября 2013 года в ходе плановой проверки газопровода, идущего с Острова Д на завод «Болашак», была обнаружена незначительная утечка газа. Утечка обнаружена на расстоянии 2,5 км от завода в районе санитарно-защитной зоны. Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области был незамедлительно оповещен о произошедшем. По первоначальным данным Казахстан рассчитывал, что коммерческая добыча нефти начнется в срок до 1 октября, как это было предусмотрено в соглашении о разделе продукции.