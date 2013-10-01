По сообщению пресс-службы, 30 октября после прибытия из Жангалинского районанаправился осматривать строительство дороги в поселке Желаево. Срок и качество строительных работ не удовлетворили акима. - Скоро наступают холода, и все это будет мешать качественному строительству дороги, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Если в этом году мы запланировали 3 км строительных работ, это не значит, что нужно сделать ровно 3 км. Лучше сделать чуть меньше, но качественнее, чтобы через год на трассе не образовались трещины и ямы. В этом году надо провести работу с хорошим качеством, а остальной участок - в следующем году весной. Аким области поручил заместителям и акиму городалично контролировать строительство дороги. На сегодняшний день подрядчики - работники компании «Юнисерв» ведут строительную работу в две смены, днем и ночью, чтобы завершить строительство дороги к указанному сроку.